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«Тампа» победила «Баффало», Сергачёв забил гол, Василевский оформил «сухарь»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Михаил Сергачёв (17-я минута) и Дэн Джирарди (33).

Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по одному очку. Голкипер Андрей Василевский отразил все 34 броска по своим воротам, оформив второй в сезоне «сухарь». Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин отыграл 16 минут 20 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» девятым в последних 10 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 2
0:1, 0:1, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Сергачёв (Джонсон, Палат) – 16:29 (5x4), 0:2 – Джирарди (Наместников, Кучеров) – 32:08 (5x5)

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

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