«Тампа» победила «Баффало», Сергачёв забил гол, Василевский оформил «сухарь»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Михаил Сергачёв (17-я минута) и Дэн Джирарди (33).

Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по одному очку. Голкипер Андрей Василевский отразил все 34 броска по своим воротам, оформив второй в сезоне «сухарь». Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин отыграл 16 минут 20 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» девятым в последних 10 матчах.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».