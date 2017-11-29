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«Коламбус» одолел «Каролину», Панарин реализовал послематчевый буллит

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличились Джош Андерсон (2-я минута) и Зак Веренски (24). За «Каролину» голы забили Ноа Хэнифин (8) и Брок Макгинн (51). В овертайме голов забито не было. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Кэм Аткинсон.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 13 секунд и отметился точным броском в серии буллитов. Голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Андерсон (Дюбуа, Веренски) – 01:10 (5x5), 1:1 – Хэнифин (Райан, Скиннер) – 07:41 (5x5), 2:1 – Веренски (Веннберг, Милано) – 23:47 (5x5), 2:2 – Макгинн (Песке, Джурис) – 50:09 (5x5), 3:2 – Аткинсон – 65:00 ( ПБ)
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