«Коламбус» одолел «Каролину», Панарин реализовал послематчевый буллит

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличились Джош Андерсон (2-я минута) и Зак Веренски (24). За «Каролину» голы забили Ноа Хэнифин (8) и Брок Макгинн (51). В овертайме голов забито не было. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Кэм Аткинсон.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 13 секунд и отметился точным броском в серии буллитов. Голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.