«Баффало» — «Тампа»: Василевский стал первой звездой встречи, Сергачёв – второй

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:0.



Вратарь Андрей Василевский был признан первой звездой встречи. Он оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив все 34 броска. Российский голкипер является лидером НХЛ по количеству побед.



Второй звездой стал защитник Михаил Сергачёв, который забил свой шестой гол в текущем чемпионате. Он провёл на площадке 12 минут 38 секунд, нанёс один бросок в створ и закончил матч с показателем полезности «0». Замыкает тройку защитник «Тампы» Виктор Хедман.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».