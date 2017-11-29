«Нэшвилл» с Емелиным переиграл «Чикаго» с Анисимовым

«Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Предаторз» голы забили Филип Форсберг (4-я минута), Остин Уотсон (24) и Роман Йози (43). У «Блэкхоукс» отличились Томми Уингелс (6) и Лэнс Боума (50).

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 17 минут 4 секунды, нападающий «Чикаго» Артём Анисимов отыграл 17 минут 58 секунд.

Эта победа стала для «Блэкхоукс» пятой в последних шести встречах.