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«Нэшвилл» с Емелиным переиграл «Чикаго» с Анисимовым

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Предаторз» голы забили Филип Форсберг (4-я минута), Остин Уотсон (24) и Роман Йози (43). У «Блэкхоукс» отличились Томми Уингелс (6) и Лэнс Боума (50).

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 17 минут 4 секунды, нападающий «Чикаго» Артём Анисимов отыграл 17 минут 58 секунд.

Эта победа стала для «Блэкхоукс» пятой в последних шести встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
1:1, 1:0, 1:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 03:16 (5x5), 1:1 – Уингелс (Дебринкэт, Шарп) – 05:10 (5x5), 2:1 – Уотсон (Ирвин, Битетто) – 23:48 (5x5), 3:1 – Йози (Туррис) – 42:32 (5x4), 3:2 – Боума (Хейден, Рутта) – 49:38 (5x5)
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