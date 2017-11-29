Дюбуа – о буллите Панарина: не знаю, как вратарям играть против него

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал послематчевый буллит Артемия Панарина в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2 Б).

«Мы ждём от него такого. Может, он один раз в этом сезоне промазал, но он такой ловкий. Он использует любое пространство, которое даст ему вратарь. Если бы я был голкипером, не знаю, что бы делал против него. Хорошо, что я не вратарь», — сказал Дюбуа в эфире клубного телевидения.

Видео буллита Панарина можно посмотреть также в «твиттере» Национальной хоккейной лиги.