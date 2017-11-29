Василевский обошёл Варламова по победам до 24 лет среди европейских вратарей

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз», которая стала для него 57-й в карьере.



Он обошёл Семёна Варламова и вышел на чистое второе место по количеству побед в возрасте до 24 лет среди европейских вратарей. Чтобы повторить рекорд, который принадлежит Кари Лехтонену, ему осталось выиграть один матч.



23-летний Василевский проводит четвёртый сезон в НХЛ, в прошлом году он стал основным голкипером «Тампы». На его счету 110 матчей с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,52.