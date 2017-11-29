«Калгари» — «Торонто»: Зайцев попал в «домик» и забил во втором матче подряд

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев забросил свою четвёртую шайбу в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».



Во втором периоде Зайцев во время позиционной атаки «Торонто» выехал на свободное пространство перед воротами, получил передачу и бросил в «домик» вратарю.



Зайцев забил во втором матче подряд, а всего в 26 матчах на его счету 10 (4+6) баллов за результативность при показателе полезности «+9».

Идёт третий период, «Торонто» ведёт со счётом 3:1.

Видео гола Зайцева можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.