Макгуайр: Наместников напоминает мне Ларионова, это невероятная похвала

Комментатор ESPN и хоккейный эксперт Пьер Макгуайр сравнил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислава Наместникова с легендарным Игорем Ларионовым.



«Он напоминает мне Ларионова. Наместников играет очень похоже на него. Это невероятная похвала, потому что Ларионов был одним из самых умных игроков всех времён», — цитирует Макгуайра Tampa Bay Times.



Ларионов является членом Тройного золотого клуба. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», дважды становился олимпийским чемпионом со сборной СССР, четыре раза выигрывал чемпионат мира. Кроме того, он является обладателем кубка Канады и членом Зала хоккейной славы.

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