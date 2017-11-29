«Калгари» — «Торонто»: потрясающий сейв Андерсена в шпагате

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен совершил потрясающее спасение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».



Во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «Торонто» игроки «Калгари» убежали в контратаку «три в два». Ткачук получил передачу перед воротами, но не смог переиграть Андерсена, который в шпагате отразил шайбу кончиком щитка.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Торонто», Андерсен отразил 19 из 20 бросков и был признан второй звездой матча.