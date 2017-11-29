Гол Зайцева помог «Торонто» обыграть «Калгари»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Заброшенными шайбами в составе «Торонто» отметились Роман Полак (19-я минута), Никита Зайцев (33), Назем Кадри (42) и Леонид Комаров (60). За «Калгари» гол забил Майкл Стоун (4).
Это поражение стало для «Флэймз» третьим в последних четырёх играх.
Видео гола Зайцева можно посмотреть на странице «Мэйпл Лифс» в «Твиттере».
Русская неделя в Америке: Худобин терпит беспредел Кросби и вытесняет Раска
Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».