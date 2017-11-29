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Гол Зайцева помог «Торонто» обыграть «Калгари»

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе «Торонто» отметились Роман Полак (19-я минута), Никита Зайцев (33), Назем Кадри (42) и Леонид Комаров (60). За «Калгари» гол забил Майкл Стоун (4).

Это поражение стало для «Флэймз» третьим в последних четырёх играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Полак – 18:36 (5x5), 0:2 – Зайцев (Хайман, Мэттьюс) – 32:36 (5x5), 0:3 – Кадри (Нюландер) – 41:54 (5x5), 1:3 – Стоун (Беннетт, Брауэр) – 45:29 (5x5), 1:4 – Комаров – 59:59 (en)

Видео гола Зайцева можно посмотреть на странице «Мэйпл Лифс» в «Твиттере».

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