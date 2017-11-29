Никита Зайцев признан лучшим игроком матча с «Калгари»

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» со счётом 4:1.



Лучшим игроком матча признан защитник «Торонто» Никита Зайцев, который забросил победную шайбу, которая стала для него четвёртой в сезоне. Россиянин провёл на площадке 23 минуты 37 секунд, нанёс два броска в створ, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал два броска.



Второй звездой матча стал вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, замыкает тройку голкипер «Калгари» Майк Смит.

Видео гола Зайцева можно посмотреть также в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».