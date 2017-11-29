Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Эдмонтон» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан (17-я минута) и Мэтт Беннинг (55). За «Аризону» голы забили Кристиан Фишер (7) и Оливер Экман-Ларссон (40). Победу «Ойлерз» принёс точный бросок Райана Ньюджент-Хопкинса на пятой минуте овертайма.

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 40 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2
1:1, 0:1, 1:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Фишер (Дворак, Доми) – 06:22 (5x5), 1:1 – Кассиан (Летестю) – 16:30 (5x5), 1:2 – Экман-Ларссон (Доми, Келлер) – 39:11 (5x4), 2:2 – Беннинг (Рассел, Лучич) – 54:25 (5x5), 3:2 – Ньюджент-Хопкинс (Беннинг) – 64:20 (3x3)
31 сюрприз. Кошмарный Прайс, ужасный Лундквист и прекрасный «Вегас»
Главные новости из команд НХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент