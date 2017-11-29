«Эдмонтон» в овертайме вырвал победу у «Аризоны»

«Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан (17-я минута) и Мэтт Беннинг (55). За «Аризону» голы забили Кристиан Фишер (7) и Оливер Экман-Ларссон (40). Победу «Ойлерз» принёс точный бросок Райана Ньюджент-Хопкинса на пятой минуте овертайма.

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 40 секунд.