Патрик Кейн оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой

НХЛ оштрафовала нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна на $ 5 тыс, сообщается на официальном сайте лиги. Это максимальный размер штрафа, средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Кейн был наказан за удар клюшкой форварда Ника Ритчи в третьем периоде матча с «Анахайм Дакс». Во время игры он получил за это двухминутный штраф.

«Чикаго» одержал крупную победу в матче с «Анахаймом» со счётом 7:3, Кейн отметился тремя голевыми передачами.

Видео нарушения Кейна можно посмотреть в «Твиттере».