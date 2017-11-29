Хет-трик Факсы и «сухарь» Бишопа принесли «Далласу» победу над «Вегасом»

«Даллас Старз» уверенно победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все три гола в этом матче забил чешский нападающий «Далласа» Радек Факса. Он открыл счёт на 30-й минуте, а в концовке второго периода забросил ещё две шайбы с интервалом в 8 секунд. Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил все 34 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на площадке 19 минут 47 секунд, но результативными действиями не отметился.

Победная серия «Вегаса» прервалась на отметке в 5 матчей.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.

Видео хет-трика Факсы можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.