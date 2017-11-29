Выиграет ли «Салават» в Казани и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

29 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ
Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.
«Ак Барс» – «Салават Юлаев»;
«Локомотив» – «Барыс»;
«Йокерит» – «Амур»;
СКА – «Авангард»;
ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар».
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Пройти опрос также можно на Playbuzz.