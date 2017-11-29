Выиграет ли «Салават» в Казани и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

29 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»;

«Локомотив» – «Барыс»;

«Йокерит» – «Амур»;

СКА – «Авангард»;

ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар».



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