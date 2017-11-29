Итоги игрового дня НХЛ для россиян: три очка Бучневича, шестой гол Сергачёва

В ночь с 28 на 29 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 10 матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Защитники Никита Зайцев и Михаил Сергачёв отметились победными шайбами. Для 19-летнего защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» этот гол стал шестым в сезоне. Нападающий Павел Бучневич впервые в сезоне набрал три очка.
События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского
Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|34 из 34
|100
|2:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|4
|+1
|20.54
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|1
|+1
|14.22
|2 из 10
|0
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|0
|3
|+1
|14.01
|-
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|2
|0
|20.13
|-
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|0
|17.58
|9 из 19
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|0
|2
|0
|19.47
|-
|0
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|0
|0
|8.59
|3 из 7
|2
|1
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|1
|0
|12.40
|-
|3
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|1
|0
|12.38
|-
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+0
|0
|2
|+2
|23.37
|-
|0
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|0
|0
|25.47
|-
|5
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|0
|16.20
|-
|1
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|2
|0
|17.23
|-
|0
|2
Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».