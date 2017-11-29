Итоги игрового дня НХЛ для россиян: три очка Бучневича, шестой гол Сергачёва

В ночь с 28 на 29 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 10 матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Защитники Никита Зайцев и Михаил Сергачёв отметились победными шайбами. Для 19-летнего защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» этот гол стал шестым в сезоне. Нападающий Павел Бучневич впервые в сезоне набрал три очка.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 34 из 34 100 2:0

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 0+1 0 4 +1 20.54 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0+1 0 1 +1 14.22 2 из 10 0 1 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+2 0 3 +1 14.01 - 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 2 0 20.13 - 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 1 0 17.58 9 из 19 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0 0 2 0 19.47 - 0 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 0 0 8.59 3 из 7 2 1 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0 0 1 0 12.40 - 3 0 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 1 0 12.38 - 0 0 Зайцев (з) «Торонто» 1+0 0 2 +2 23.37 - 0 2 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 0 0 25.47 - 5 2 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 0 16.20 - 1 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 2 0 17.23 - 0 2

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