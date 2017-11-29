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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: три очка Бучневича, шестой гол Сергачёва

Хоккей

В ночь с 28 на 29 ноября в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 10 матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Защитники Никита Зайцев и Михаил Сергачёв отметились победными шайбами. Для 19-летнего защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» этот гол стал шестым в сезоне. Нападающий Павел Бучневич впервые в сезоне набрал три очка.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского
Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»34 из 341002:0
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»0+104+120.54-00
Наместников (н)«Тампа»0+101+114.222 из 1001
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+203+114.01-00
Панарин (н)«Коламбус»002020.13-00
Анисимов (н)«Чикаго»001017.589 из 1900
Радулов (н)«Даллас»002019.47-00
Бурмистров (н)«Ванкувер»00008.593 из 721
Слепышев (н)«Эдмонтон»001012.40-30
Сергачёв (з)«Тампа»1+001012.38-00
Зайцев (з)«Торонто»1+002+223.37-02
Проворов (з)«Филадельфия»000025.47-52
Антипин (з)«Баффало»000016.20-11
Емелин (з)«Нэшвилл»002017.23-02

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