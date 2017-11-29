Купер — о голе Сергачёва: дайте ему точную передачу, а бросать он умеет

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0) прокомментировал игру 19-летнего защитника Михаила Сергачёва, который забил победный гол.



«Он умеет бросать. В настолько молодом возрасте он показывает большой атакующий талант, у него высокий потенциал в этом плане. Дайте ему точную передачу под бросок, а бросать он умеет. Именно так он сделал сегодня», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».