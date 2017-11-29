Андрей Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.

Первой звездой признан нападающий «Даллас Старз» Радек Факса, который оформил натуральный хет-трик в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:0). 23-летний форвард впервые в карьере забил три гола в одной игре.



Второй звездой стал капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, который оформил дубль и сделал передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:1).



Третьей звездой признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил все 34 броска в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0) и оформил второй «сухарь» в сезоне.

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