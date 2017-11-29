Болельщики «Салавата» призвали Леонида Вайсфельда уйти из клуба

Болельщики «Салавата Юлаева» обратились с открытым письмом к генеральному менеджеру клуба Леониду Вайсфельду и призвали его уйти в отставку. Уфимцы проиграли шесть из последних семи матчей.

У Вестерлунда уже нет слов. Только один человек продолжает в него верить Все только об этом и говорят. Но руководство «Салавата Юлаева» видит то, чего не видим мы?

«Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб три года назад. В первый сезон вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать бронзу. И это, заметим, не ваша заслуга. За провальный сезон-2016/17 вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у вас происходил затяжной конфликт. Своей вины вы не видите и не признаёте. Ведь тренера уволили вы, а сами остались на своём месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой тёплое комфортное местечко в топовом клубе.

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В сезоне-2017/18 вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?! Вы не отвечаете на вопросы о том, почему мы проигрываем. Постоянно называя какие-то второстепенные причины.

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Продажа Капризова, увольнение Куляша, обмен Лазарева – это и есть ваш ответ? Почему же эта схема не работает?

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Ведь вы всего лишь выполняете оплачиваемую, за счёт главного спонсора АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, свою работу. Ведь вы всего лишь генеральный менеджер нашей команды. И отвечать за что-то, знать, что происходит в клубе, вам не с руки. Вам плевать на результаты команды, плевать на нас, болельщиков, ради которых вообще-то и существует хоккей!

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Ваши слова: «Обидно ли мне было слышать такие слова? Да ну, вон почитать можно, что болельщики в комментариях пишут. Что там обидного? 0:5 проигрываем, если бы выиграли, то было бы обидно, а так…» И вы не собираетесь ничего в данной ситуации менять? «Тренера не снимаем!», ещё одна ваша фраза…

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Знаете, у нас накопилось к вам много серьёзных вопросов. Мы, наш клуб, наша история — вам это не важно. Мы мягко выражаемся. Вы многого «добивались» в качестве генерального менеджера. Ваши «успехи» поражают. После вас остаются выжженные земли. Довольно вспомнить сгинувшие из КХЛ мытищинский «Атлант» и новокузнецкий «Металлург». Если вы хороший (именно хороший, качественный – нужное подчеркнуть) трейдер, то продайте то, что в Уфе заработали, но оставьте нас и нашу команду в покое! Уфимский «Салават Юлаев» — это то, чем мы здесь живём – в нашем городе и в нашей республике. Наш город, наша республика и наша команда не продаются. Мы не позволим вам это сделать!

Мы, болельщики «Салавата Юлаева», будем бороться любыми способами, чтобы больше не позволить вам позорить историю нашего клуба! Леонид Владленович! Уйдите, пожалуйста. У вас мало денег? Мы скинемся и доплатим. Только избавьте нас от вашего присутствия», — написано в обращении, которое было опубликовано в аккаунте Ufa photo в «Инстаграме».

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