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Президент «Куньлуня»: совмещать должности — слишком большая нагрузка для Кинэна

Хоккей

Президент клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс, который заменил Майка Кинэна на посту генерального менеджера команды, прокомментировал своё назначение.

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«По существу в моей работе не многое изменилось. Я работаю в клубе с первого дня и использую опыт, накопленный за предыдущие годы в других иностранных клубах КХЛ – рижском «Динамо» и пражском «Льве». В «Куньлуне» в первый сезон мне приходилось выполнять разные функции, потому что клуб строился с нуля и каждый должен был делать то, что необходимо в данный момент. Летом, в частности, я отвечал за создание молодёжной команды.

Теперь, после того как мы успешно выстроили клубную инфраструктуру, было принято решение объединить под моим руководством команды КХЛ, ВХЛ и МХЛ. А функции генерального менеджера мне передали потому, что для Майка Кинэна это, конечно, слишком большая нагрузка. У него огромный опыт работы на всех постах в НХЛ, но всё-таки у КХЛ своя специфика, тем более в иностранном клубе, и он с ней не очень хорошо знаком, в отличие от меня. Я уверен, что перераспределение полномочий положительно скажется на работе каждого из нас», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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