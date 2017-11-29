Президент «Куньлуня»: совмещать должности — слишком большая нагрузка для Кинэна

Президент клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс, который заменил Майка Кинэна на посту генерального менеджера команды, прокомментировал своё назначение.

Кинэна отодвинули от денег. Что он натворил в Китае? Железный Майк теперь просто тренер, а президентом «Куньлуня» стал латыш.

«По существу в моей работе не многое изменилось. Я работаю в клубе с первого дня и использую опыт, накопленный за предыдущие годы в других иностранных клубах КХЛ – рижском «Динамо» и пражском «Льве». В «Куньлуне» в первый сезон мне приходилось выполнять разные функции, потому что клуб строился с нуля и каждый должен был делать то, что необходимо в данный момент. Летом, в частности, я отвечал за создание молодёжной команды.

Теперь, после того как мы успешно выстроили клубную инфраструктуру, было принято решение объединить под моим руководством команды КХЛ, ВХЛ и МХЛ. А функции генерального менеджера мне передали потому, что для Майка Кинэна это, конечно, слишком большая нагрузка. У него огромный опыт работы на всех постах в НХЛ, но всё-таки у КХЛ своя специфика, тем более в иностранном клубе, и он с ней не очень хорошо знаком, в отличие от меня. Я уверен, что перераспределение полномочий положительно скажется на работе каждого из нас», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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