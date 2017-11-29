Джонсон: сейчас Василевский — лучший вратарь в мире

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:0 прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского.



«Он один из лучших, если не лучший вратарь в мире прямо сейчас. Я в этом не сомневаюсь», — цитирует Джонсона в своём «твиттере» журналист Tampa Bay Times Джо Смит.



Василевский оформил второй «сухарь» в сезоне, отразив 34 броска. Он является лидером НХЛ по количеству побед (16) и вторым – по проценту отражённых бросков (93,3).

События дня НХЛ. Супергол с участием Бучневича и достижение Василевского Зайцев забил во второй раз подряд, Панарин удивил даже партнёра по команде.