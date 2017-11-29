Место для арены к МЧМ-2023 в Новосибирске выберут к весне 2018 года

Новосибирские власти нашли альтернативные площадки под строительство ледовой арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года. Об этом сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Сейчас рассматриваются четыре участка: рядом с выставочным комплексом «Экспоцентр» и аэропортом Толмачёво, на территории сада Мичуринцев, на территории бывшего военного городка в Октябрьском районе и на левом берегу Оби, где ранее предлагалось построить объект.



Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на главу региона, будет проведена экспертная оценка площадок. В частности, нужно уточнить стоимость реализации проекта на каждой из площадок, оценить их привлекательность, транспортную доступность и удобство для посетителей. Выбрать площадку под арену предстоит к марту-апрелю 2018 года, а приступить к строительству необходимо в конце следующего года.

«По сути, чтобы принять решение у нас есть два-три месяца. Мы всё равно найдём вариант для строительства ледового дворца. Упустить такой шанс — провести чемпионат мира по хоккею — очень бы не хотелось», — сказал Травников.

Строительство новой хоккейной арены необходимо, чтобы провести в Новосибирске МЧМ. Новый ледовый дворец станет домашней ареной для хоккейного клуба «Сибирь». Предполагается, что площадь арены составит 30-35 тыс. кв. м, вместимость — более 10 тыс. зрительских мест. Предварительно объём инвестиций в строительство арены оценивается в 4-4,5 млрд руб.