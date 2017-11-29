Билялетдинов: Зарипову надо готовиться, нет смысла ставить его в такой ситуации

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», а также прокомментировал отсутствие на тренировке Даниса Зарипова.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

«Зарипов ещё не готов, ему надо готовиться. Просто нет смысла его ставить в не самой хорошей ситуации, можно травму получить. Лучше подготовить его.

Игра будет непростая, ту игру мы уже забыли. У соперника не очень хорошая ситуация. Они будут делать всё для того, чтобы добиться результата.

Мы играем без трёх основных центрфорвардов? Центральный – это стержневой игрок. Ситуация сейчас такая, надо из неё выбираться», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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