Буре, Ларионов и Фетисов сыграют на Кубке Легенд 9-10 декабря

9-10 декабря на открытой ледовой арене подмосковного спорткомплекса «Лужки.клуб» пройдёт четвёртый розыгрыш традиционного Кубка Легенд.

В турнире принимают участие ветераны самых именитых отечественных хоккейных клубов – ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», а также сборная ветеранов Московской области.

В первый игровой день, 9 декабря, «Динамо» встретится со «Спартаком» (начало матча — в 12:00 мск), а ЦСКА – со сборной Московской области (14:00 мск). Команды, уступившие в полуфинальных парах, 10 декабря в 14:00 мск начнут матч за третье место, а победители в 15:30 мск сойдутся в финале. Трансляция финала турнира запланирована к показу на КХЛ ТВ HD.

Кубок Легенд – турнир, организованный клубом «Легенды хоккея» при поддержке компании «Норникель», в котором выступают заслуженные хоккеисты, завершившие свою карьеру. Зрителей вновь порадуют такие мастера, как Павел Буре, Игорь Болдин, Илья Бякин, Александр и Владимир Голиковы, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виталий Прохоров, Сергей Светлов, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев и многие другие.

Первый розыгрыш Кубка Легенд прошёл в 2011 году, с 2015-го турнир стал ежегодным. В первых трёх розыгрышах победу неизменно одерживал ЦСКА.