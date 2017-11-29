Рямё – об отменённом голе «Йокерита»: иногда кажется, что правил вообще нет

Вратарь «Йокерита» Карри Рямё прокомментировал решение судей не засчитывать гол Томми Хухталы в матче с «Сибирью». Хухтала открыл счёт в первом периоде, но после запроса главного тренера сибиряков Павла Зубова гол отменили с формулировкой «помеха вратарю». После этого «Сибирь» вышла вперёд, но «Йокерит» победил благодаря двум голам в третьем периоде.



«Иногда кажется, что правил вообще нет. Да, в конце концов они увидели, что нужно свистеть и в другую сторону», — цитирует Рямё Iltalehti.

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Видео отменённого гола можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.