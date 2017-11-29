Экс-защитник «Локомотива» Денис Осипов продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с защитником Денисом Осиповым, сообщается на официальном сайте клуба.

«Локомотив» расторг контракт с защитником Денисом Осиповым

30-летний Осипов начинал сезон в «Локомотиве», в текущем регулярном чемпионате он набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах при показателе полезности «+3», затем клуб расторг с ним контракт. Всего в КХЛ на его счету 51 (17+34) очко в 282 матчах при показателе полезности "+18".

В минской команде Осипов будет выступать под шестым номером.

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