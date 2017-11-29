Витолиньш: игроки СКА должны доказывать, что в сборную их берут не зря

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии травмированных Павла Дацюка и Антона Белова, а также поделился ожиданиями от матча с «Авангардом».

«Ни Антон Белов, ни Павел Дацюк не сыграют. Антон на подходе, думаю, начнёт играть в поездке, Павла Дацюка тоже планируем поставить в состав на выезде. Но на данный момент они ещё готовятся.



«Авангард» — сильная команда, находится в верхней части таблицы в своей конференции, так что игра будет серьёзная. Мы готовимся, всё как надо разобрали. Думаю, ребята выйдут с хорошим настроем. Концовка в матче с „Барысом“ затянулась. Но у ребят было хорошее движение – мы отдохнули и здорово поработали, чувствовалось, что по игре немножко соскучились, да и голы красивые были. Важно перенести это настроение и движение на матч сегодня.



Сейчас в целом важно показывать игру всем кандидатам в сборную, у нас снова будет и первая команда, и олимпийская. Так что они должны получать уверенность в этих матчах и доказывать, что в сборную их берут не зря», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.