На матч «Йокерит» — СКА на открытом воздухе продано уже 15 тыс. билетов

2 декабря в Хельсинки состоится первый матч на открытом воздухе в истории Континентальной хоккейной лиги. Встреча между «Йокеритом» и СКА будет приурочена к 10-летию лиги, 50-летию финской команды и 100-летнему юбилею финского хоккея.



«Йокерит» на своём официальном сайте сообщил, что на игру продано уже 15 тыс. билетов. Свободные места ещё остаются, но стремительно раскупаются. Под открытым небом оборудована площадка, а также возведены трибуны на 18 тыс. зрителей. Это позволит установить рекорд посещаемости матчей КХЛ.

6 мест, где клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе «Йокерит» — СКА станет первым «уличным» матчем регулярного чемпионата КХЛ. Где ещё клубы могут проводить подобные матчи?