Отец Ивана Ткаченко – о прекращении дела «Локомотива»: правду нам не скажут

Леонид Ткаченко, отец погибшего нападающего «Локомотива» Ивана Ткаченко, прокомментировал решение Следственного комитета России прекратить дело о крушении самолёта с хоккейной командой.

СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с «Локомотивом»

«Трагедия произошла либо случайно, либо не случайно. Мы считаем, что не случайно. Но правду, видимо, нам так и не скажут. Наших детей всё равно не вернёшь. Если остались люди, виновные в трагедии, но избежавшие наказания, я считаю, бог их накажет», — цитирует Ткаченко «Комсомольская правда – Ярославль».

Самолет ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилотов, дело было прекращено в связи с их смертью. Также виновным в ЧП признали заместителя директора компании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Суд над ним прошёл в 2015 году.