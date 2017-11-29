Опимах: Осипов должен увеличить конкуренцию в обороне «Динамо» Мн

Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал переход в команду защитника Дениса Осипова.

Экс-защитник «Локомотива» Денис Осипов продолжит карьеру в минском «Динамо»

«Розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ вступает в решающую стадию. Борьба за плей-офф в конференции «Запад» в последнее время серьёзно обострилась. Если смотреть по потерянным баллам, то шесть команд, претендующих на места с 5-го по 8-е, располагаются в интервале пяти очков. В свете этого руководством клуба совместно с тренерским штабом принято решение об усилении ростера опытным игроком из Союзного государства, который обладает хорошим броском и должен добавить надёжности и увеличить конкуренцию в обороне», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

30-летний Осипов начинал сезон в «Локомотиве», в текущем регулярном чемпионате он набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах при показателе полезности «+3», затем клуб расторг с ним контракт. Всего в КХЛ на его счету 51 (17+34) очко в 282 матчах при показателе полезности «+18».