Детский тренер Трямкина: Никита шагнул сразу в КХЛ. В НХЛ не хотел ехать

Детский тренер защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина Сергей Деменьшин рассказал о своём воспитаннике.

«Я следил за стартом его карьеры, был рядом. Можно сказать, что он переступил МХЛ, шагнув сразу же в КХЛ. У нас есть команда «Буревестник» – он там ещё поиграл. Но в целом он от меня ушёл сразу же в КХЛ. Трудности есть у всех молодых игроков, поскольку переходить из детского хоккея во взрослый очень сложно. Ему очень помог Сергей Гусев, который тогда играл за «Автомобилист». По моей просьбе Никиту поставили в пару с ним. Сначала Трямкина выпускали на лёд с молодым хоккеистом – им вдвоём было трудно, но затем с опытным Гусевым у Никиты всё стало получаться. Сергей его многому научил, с самого начала вёл его за руку. Хоккей – та же жизнь. Если попадёшь в опытные руки, то будет легче развиваться. Никите тогда очень повезло.

Перед тем как набрать команду Никиты, я помогал тренировать его старшего брата. Я знаю их родителей. Когда я брал Никиту, знал, что он будет выше двух метров, вырастет здоровый и большой. Была единственная проблема – у Трямкина не очень богатые родители, к сожалению, сейчас это играет большую роль в детском хоккее. В случае с Трямкиным родители мне полностью его доверили. У меня есть расписка от мамы, что она полностью мне его доверяет. У него всегда были проблемы с катанием. Он каждый раз приходил – и каждый раз приходилось учить его кататься. Никита был очень послушный пацан – это очень редкое качество для ребёнка. Ему сказали – он делает, впитывает как губка. Он был очень мягкотелым в повседневной жизни. Они – большие – все слишком добрые. Мне пришлось из Никиты выжимать злость. Ближе к «молодёжке» она у Трямкина появилась.

Когда его позвали в НХЛ, он приехал ко мне домой и признался, что не хочет ехать. Я ему сказал: знаешь что, дружочек? Собирай вещи и езжай. Там совершенно другая игра, новый опыт. Никита в Канаде очень повзрослел. Обратно он вернулся другим игроком, потому что шагнул в другой мир», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.