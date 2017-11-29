Федерации хоккея шести стран попросили Фазеля допустить Россию до ОИ-2018

Федерации хоккея шести стран обратились с письмами к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой в содействии организации в допуске национальной сборной России до Олимпиады в Пхёнчхане. Главы федераций США, Канады, Кореи, Чехии, Финляндии и Швейцарии выразили слова поддержки российской команде, а также уверенность в том, что национальная команда России должна быть допущена до Олимпиады-2018.

ИИХФ: мы против коллективного наказания российских спортсменов

«Мы свято верим в то, что допингу не место в спорте, и USA Hockey всегда твёрдо придерживалась этой позиции. Наша федерация также верит, что все чистые атлеты из всех федераций должны быть допущены до международных соревнований. Как вы знаете, Россия внесла огромный исторический вклад в развитие нашего вида спорта, и мы надеемся, что она станет неотъемлемой частью олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Мы с уважением примем решение МОК по этому вопросу», — говорится в письме USA Hockey.



«Мы бы очень хотели видеть сборную России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2018 года и ждём решения Международного олимпийского комитета относительно участия России в Олимпиаде в Пхёнчхане», — цитата из письма директора Hockey Canada Тома Ренни.



«Ассоциация хоккея Финляндии решительно поддерживает борьбу против допинга, а также выступает за чистоту спорта, однако она против коллективного наказания без юридически обоснованных доказательств», — пишет президент Ассоциации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

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