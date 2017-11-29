Язьков: тренерам не нужно дополнительно настраивать на «зелёное дерби»

Нападающий «Ак Барса» Никита Язьков поделился ожиданиями от второго в текущем сезоне «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым». Начало матча сегодня в 19:00 мск. Первое «зелёное дерби» в сезоне-2017/18 состоялось 22 ноября — «Ак Барс» разгромил «Салават» со счётом 5:0.

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«Дерби всегда интересны, много народу, хорошая поддержка зрителей. Могут у команд быть секреты друг от друга? Сегодня вечером посмотрим. Не знаю, ждать ли от меня голов. Главное, чтобы команда выигрывала.



Успел проникнуться «зелёным дерби». Да, конечно, цена ошибки очень велика. Все настраиваются и хотят выиграть. Всё и так понятно, тренерам не нужно дополнительно настраивать», – передаёт слова Язькова «БИЗНЕС Online».