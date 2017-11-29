«Колорадо» отправил Андрея Миронова в АХЛ

«Колорадо Эвеланш» отправил защитника Андрея Миронова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге — «Сан-Антонио Рампейдж». Об этом клуб НХЛ сообщил в своём «твиттере».

Первая шайба Андрея Миронова в НХЛ

В текущем сезоне Миронов провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 9 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Показатель полезности россиянина составил «+3». В Американской хоккейной лиге на счету Миронова три матча. В них российский защитник отметился двумя голевыми передачами, показатель полезности хоккеиста составил «+3».