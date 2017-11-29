СКА представил форму на матч с «Йокеритом» на открытом воздухе

СКА представил альтернативный вариант игровой формы – в этом комплекте «армейцы» проведут выездной матч с «Йокеритом», который состоится 2 декабря.

На матч «Йокерит» — СКА на открытом воздухе продано уже 15 тыс. билетов

Дизайн формы выполнен в белом цвете с салатовыми вставками и большой звездой на груди. Также на свитерах присутствуют ретроэлементы в виде двух полосок на рукавах, которые символизируют две победы СКА в Кубке Гагарина. Помимо традиционных цветов используется также яркий оттенок зелёного. Созданием специального комплекта формы СКА поддерживает проект Helsinki Ice Challenge – первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе.

Матч 2 декабря пройдёт на открытом воздухе в парке Кайсаниеми в центре Хельсинки. Специально к этой встрече в столице Финляндии будут возведены трибуны, рассчитанные на 18 тыс. зрителей. Матч будет приурочен к нескольким памятным датам: 100-летию независимости Финляндии, 50-летию ХК «Йокерит» и юбилейному, 10-му сезону КХЛ.