Агент Миронова: о возвращении в КХЛ мыслей у Андрея нет

Агент защитника «Колорадо Эвеланш» Андрея Миронова Дэн Мильштейн прокомментировал отправку своего клиента в фарм-клуб «Сан-Антонио Рампейдж».

«Колорадо» отправил Андрея Миронова в АХЛ

«До 17 декабря Андрей будет в фарм-клубе, он едет туда, чтобы как можно больше играть. После домашних матчей он вернётся обратно. Мы идём на это сознательно, чтобы Андрей получил как можно больше игровой практики. У Миронова есть пункт в контракте, по которому он может в любой момент уехать в КХЛ. Мыслей о возвращении в КХЛ нет», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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