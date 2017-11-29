Горский: голы «Барыса» в ворота СКА были отменены абсолютно справедливо

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал ряд спорных моментов матчей прошедшей недели.

Е. Корешков — об 1:9 от СКА: хоккей закончился, когда не засчитали второй гол

Матч: СКА (Санкт-Петербург) – «Барыс» (Астана)

Момент: На 39-й минуте Талгат Жайлауов входит в зону СКА и начинает голевую атаку пасом на Романа Старченко. Тренерский штаб СКА берёт запрос на положение «вне игры», судьи определяют его у Жайлауова и отменяют взятие ворот.

Момент: На 10-й минуте форвард «Барыса» Линден Вей входит по центру в зону СКА и наносит бросок. Шайба, отбитая Микко Коскиненом, тем не менее, перелетает через голкипера СКА. Тренерский штаб СКА берёт запрос на положение «вне игры», после чего судьи отменяют гол, фиксируя «вне игры» у входившего в зону параллельно с Веем Мэттью Фрэттина.

Момент: на 57-й минуте Вадим Шипачёв забивает гол, судьи инициируют просмотр на предмет покидания шайбой пределов площадки и засчитывают шайбу.

«Хотелось бы сразу отметить, что почти все спорные эпизоды этого матча – очень тонкие и сложные для судей. Были отменены два гола «Барыса» в ворота СКА. Представленные выше видеофрагменты позволяют сделать однозначный вывод: голы были отменены абсолютно справедливо. Мы свели три фрагмента в один ролик.

«Первый фрагмент – Жайлауов входит в зону с шайбой, левый его конёк уже за линией полностью, шайба через сотые или даже тысячные доли секунды тоже полностью пересечёт её, при этом правый конёк – в воздухе. Если бы он касался льда – никакого «вне игры» зафиксировано не было бы. Но в такой ситуации оно, несомненно, есть. Почему судья не остановил игру? Всё произошло мгновенно, на ролике видно, что решение определили доли секунды и миллиметры. В таких случаях мы рекомендуем судьям не останавливать игру. Просмотр же после запроса тренера показал, что шайбу, заброшенную после того, как Жайлауов начал атаку, засчитывать нельзя. Во втором моменте участвуют уже два игрока «Барыса» — автор гола Вей и Фрэттин. На повторе с одной из камер ясно видно, что один конёк Фрэттина уде полностью пересёк синюю линию, второй – в воздухе, и шайба, которую ведёт Вей также уже в зоне. Чистое положение «вне игры». Третий момент вообще из разряда уникальных. Ни один из судей не видел, покинула ли шайба пределы площадки, более того, ни с одной из камер установить это не получилось. Бывает и такое. Поэтому в соответствии с Правилами, судьи приняли решение засчитать гол», — пояснил Горский.

Момент: на 6-й минуте Евгений Кетов наносит бросок с неудобной руки и забивает, тренерский штаб «Барыса» берёт запрос на помеху вратарю, судьи засчитывают гол.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.