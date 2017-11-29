Вон Чунг: отсутствие сборной РФ на ОИ-2018 существенно снизит интерес к хоккею

Президент Корейской хоккейной ассоциации Монг Вон Чунг призвал допустить сборную России на ОИ-2018.

Федерации хоккея шести стран попросили Фазеля допустить Россию до ОИ-2018

«В течение последнего года Ассоциация хоккея Кореи активнее, чем с какой-либо другой национальной федерацией, взаимодействует с Федерацией хоккея России, в частности в области подготовки к Олимпийским играм. Сборная России стала первой командой, которая провела выставочные матчи на новой хоккейной арене в Пхёнчхане в марте 2017 года.

Ассоциация хоккея Кореи окажет необходимую помощь Федерации хоккея России в подготовке к Олимпийским играм. С помощью Ассоциации хоккея Кореи ФХР уже забронировала перелёты, проживание, транспорт, аренду льда и залов для тренировок, а также проживание дополнительных членов делегации в Пхёнчхане». Сборная России является одной из самых известных и уважаемых хоккейных команд в мире, а её отсутствие в Корее существенно снизит интерес к хоккею и негативно скажется на успехе и популярности Олимпийских игр в целом», — отметил функционер.