Горский: со стороны Авцина подножка, после которой судья упал. Чревато травмой

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал ряд спорных моментов матчей прошедшей недели.

Матч: «Йокерит» (Хельсинки) – «Авангард» (Омская область) Момент: на 55-й минуте нападающий «Авангарда» Александр Пережогин входит в зону «Йокерита», устремляясь к шайбе, одновременно ей старается завладеть Юха Раутанен, Пережогин бьёт соперника клюшкой и получает большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Безусловное нарушение со стороны Пережогина и справедливое наказание. Со стороны может показаться, что нападающий «Авангарда» лишь слегка подталкивает соперника. Однако на большой скорости этого вполне достаточно. Вообще, такое расстояние от борта – самое опасное. Находясь в полуметре от него, вероятность получить травму гораздо меньше, чем в такой ситуации, какую мы видим. Игрок падает и продолжает лететь в борт. Слава богу, что всё обошлось», — отметил Горский.

Матч: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – ХК «Сочи» (Сочи) Момент: на 55-й минуте нападающий «Нефтехимика» Александр Авцин, вкатившись в зону соперника, толкает судью, стоящего к нему спиной.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Конечно, в данной ситуации Авцин мог спокойно избежать столкновения с судьёй. Ехал он достаточно медленно, и вокруг не было никого, кто бы мог ему помешать. Притормози, сделай вираж — любого действия будет достаточно. Но вместо этого мы видим подножку, после которой судья падает. Во время матча нарушение не было зафиксировано, поскольку, опять же, всё произошло очень быстро, у арбитров не было возможности оценить эпизод. После просмотра всё встаёт на свои места. Очень опасное падение, чреватое серьёзной травмой. Кстати, Алексей Раводин после похожего падения пока ещё не восстановился и не работает на матчах», — пояснил Горский.

Матч: «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) Момент: на 35-й минуте защитник «Барыса» Кевин Даллмэн наносит бросок от синей линии, нападающий казахстанской команды Даррен Диц сталкивается с голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым, затем Линден Вей добивает в сетку отскочившую шайбу. Судьи после просмотра отменяют гол.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Опять в «пострадавших» — «Барыс», и опять остаётся посочувствовать казахстанскому клубу, поскольку гол отменён в полном соответствии правилам. Диц рвался к шайбе, похоже, что даже ногой пытался добить её в ворота, однако в итоге столкнулся с вратарём и помешал ему среагировать на бросок», — сказал Горский.

Матч: «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омская область) Момент: На 30-й минуте «Динамо» проводит массированную атаку в большинстве, завершает которую Игорь Игнатушкин броском с неудобной руки. Судьи инициируют просмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот и засчитывают гол.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Интересный момент. Смотря повтор, складывается впечатление, что всё очевидно – шайба в воротах. Но после броска Игнатушкина она попала в видеокамеру, установленную в воротах, и сразу вылетела обратно. Камера довольно большая, именно поэтому судья сначала не заметил за ней шайбу и увидел уже окончание эпизода – шайба прыгает по ленточке. Поэтому он и развёл руки в стороны. Повтор же показал, что гол был», — сказал Горский.