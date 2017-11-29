Зарипов поблагодарил ИИХФ и выложил фото со шприцем

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов сделал заявление по поводу решения ИИХФ о сокращении дисквалификации с двух лет до полугода за нарушение антидопинговых правил.



«Вы верили в это? Спасибо всем, кто с первого дня поддерживал и верил, что произошла ошибка! Запрещённый препарат попал в организм совершено случайно, находясь частично в самой минимальной пропорции в принимаемых витаминах. Главную роль сыграло личное отсутствие на слушании, что и привело к плачевному результату, за неимением объяснений и фактов! Наша команда благодарна ИИХФ за предоставленную возможность собрать аргументированный материал для изменения срока дисквалификации», – написал Зарипов.

Также фото доступно в «Инстаграме» Зарипова.