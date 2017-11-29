Корешков — о разгроме от «Локомотива»: спад должен был наступить, переживём

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом», в котором его команда была разгромлена со счётом 0:5.



«Что тут сказать… Пятый матч на выезде, не осталось уже сил и эмоций. Сегодня пропустили быстрые шайбы, это решило исход. Последние три игры — это топовые клубы. Команда только строится, так что это нормальное явление, спад должен был наступить. Мы мужественно это переживём.

Хотели, конечно, дать бой сегодня, но долгий выезд нас подкосил. Не хватает уже драйва, сил и эмоций. Шайба даже не туда летит. Будем готовиться и настраиваться.

Вопросы к календарю? В таком турне можно посмотреть, кто на что способен, так что есть и положительные моменты в такой выездной серии», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.