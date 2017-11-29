Плотников: на открытом воздухе играл только в хоккей с мячом, было холодно!

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» — хорошая команда. Плюс тренер у них пропагандирует жёсткий, агрессивный хоккей. Мы не играли на удержание в третьем периоде. Были удаления, но мы сыграли хорошо. Не давали особо входить в зону, прессинговали, не давали спокойно разыгрывать шайбу.

Не знаю, чего ждать от матча под открытым небом. Я только в хоккей с мячом катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, в субботу будет теплее», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.