Шумаков: стоял за воротами, на меня никто не пошёл, вот и решил так забить

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков поделился впечатлениями о поединке с «Куньлунем» (3:1), а также рассказал, как ему удалось забросить вторую шайбу в этом матче.

«Как удалось забить? Я отрабатывал этот момент на тренировках, пробовал. В играх не получалось, но вот сегодня всё вышло. Наверное, момент подвернулся. Я стоял за воротами, на меня никто не пошёл, отдавать некому было, вот и решил попробовать. Хорошо, что у меня победная шайба получилась, но, главное, команда победила. Ребята сказали: «Молодец». Сложно ли такой трюк исполнить? Наверное, сложно, раз мало таких голов забивается», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.