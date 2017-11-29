Гавриков — о втором голе за СКА: повезло, как всегда, бежал наугад

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Знарок: игра с «Авангардом» была равной, пропустили необязательный второй гол

«Авангард» — хорошая команда, хорошо укомплектована. Единственный момент – они до этого проиграли три матча и сегодня были сверхмотивированы, чтобы обыграть нас. Потому и была такая игра – кость в кость.

Как оказался у ворот, когда забил? Повезло, как всегда. Бежал наугад. Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.

Соперник всеми тройками очень хорошо играл. Особо никого не выделить. У них еще бригады большинства менялись, доставили много проблем, но вратарь очень хорошо сыграл и выручил нас. Страсти всегда кипят в моменты, когда играешь «три на пять». Нужно было немного потолкаться, выиграть время.

Честно говоря, пока не представляю, как играть 2 декабря на открытом воздухе. Будем смотреть. Сто процентов возьму тёплые вещи», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.