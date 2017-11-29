Калинин: в Омске эмоционально был сложный матч, здесь полегче

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Видно, что обе команды хотели победить. Вратари хорошо сыграли. Мы старались выполнить тренерское задание. Выиграли, и это хорошо. В Омске эмоционально был сложный матч. Здесь было полегче. Просто хотел выиграть. Приятно ли было обыгрывать родную команду? Сейчас уже не думаю об этом. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка. Сегодня был напряжённый матч, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.

Не боимся замёрзнуть в матче на открытом воздухе. Насколько позволит погода играть, даже не представляю, что там будет. На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки играли на открытом воздухе. Это весело. Будет хорошая игра, против серьёзной команды. Надеюсь, нам что-нибудь выдадут из тёплых вещей», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.