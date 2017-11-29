Доус: «Барыс» слишком малыми силами хотел обыграть «Локомотив»

Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус рассказал о причинах затянувшейся серии неудач команды и разгромном поражении в Ярославле (0:5).

«Мы играли недостаточно хорошо, может быть, были слишком мягкими, слишком малыми силами хотели выиграть. Четырнадцать шайб за две последние игры — это перебор, и этому нет оправдания. Надеюсь, перед своими болельщиками мы начнём удачную серию.

Сегодня мы недостаточно хорошо двигались, хотя я не могу сказать в адрес парней ничего плохого. В первом периоде мы были лучше «Локомотива» по всей статистике? Ну да, кроме главной. Мы пропустили лёгкие голы, такие, которые серьёзная команда не должна. Все пять голов были забиты с пятака, так что забудьте про то, сколько нам насчитали силовых приёмов и блокированных бросков. Можно сказать, что их и не было.

Не считаю, что после второй пропущенной шайбы игра для нас закончилась. Мы знаем, как отыгрываться и с 0:3, но пять шайб отыграть нам уже было не по силам», — сказал Доус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.