Вестерлунд — о возможной отставке: ни о чём не думаю, делаю свою работу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над «Ак Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень важная победа. Мы сегодня играли командой. Спасибо ребятам и болельщикам. Наши ребята были сегодня голодные до победы.



Думал ли, что в случае поражения могут отправить в отставку? Я ни о чём не думаю, стараюсь делать свою работу, – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».

Билялетдинов: сейчас Зарипов далёк от того, чтобы играть



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»