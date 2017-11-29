Секач: «Салават» наказал «Ак Барс» за одну ошибку

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Одна ошибка, и мы потеряли три очка. Это игра ошибок, и нас сегодня наказали за одну. Сыграли плохо. Могу взять часть вины на себя, не создавал моментов.



На дерби у нас всегда особый настрой. Думаю, они были сильнее только в первом периоде. Во втором игра была равной, в третьем мы захватили преимущество… Но мы не можем начинать играть только с третьего периода», – передает слова Секача «БИЗНЕС Online».