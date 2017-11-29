Юртайкин: не показалось, что «Барыс» бросил играть, достаточно мог забить

Нападающий ярославского «Локомотива» Данил Юртайкин, сыгравший первый матч за «железнодорожников» в КХЛ, поделился эмоциями от дебюта и крупной победы над «Барысом» (5:0).



«Конечно, перед игрой было волнение — давно мечтал сыграть дома. Но тренерский штаб меня успокоил, сказали: «Выходи и не переживай». Я старался выполнять задание на игру, установку; где-то получилось, где-то — не очень. Могу поставить себе зачёт, но с натяжкой. Здорово, что команда победила, и я рад, что участвовал в этом.

С каждой сыгранной минутой ты чувствуешь больше уверенности. Очень благодарен нашим тренерам, что в первой же игре мне доверили даже в большинстве сыграть. В другой команде могли и посадить в третьем периоде, но в «Локомотиве» понимают, что важно молодым играть в напряжённые минуты. Такое отношение очень приятно.

Не считаю, что игра была закончена после второй шайбы. Я ведь могу говорить только про нас, а мы продолжали делать своё дело, продолжали гнуть свою линию. Но не показалось, что и «Барыс» бросил играть. Они могли достаточно забить и во втором, и в третьем. Так что мы не чувствовали, что половину матча играем при 5:0», — сказал Юртайкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.