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Итоги дня МХЛ: пятая подряд победа «Авто» и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 29 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги принёс следующие результаты.

«Авто» оказался сильнее «Белых Медведей» — 3:2 ОТ. Это пятая победа подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Складчиков (Кобяков, Шадрин) – 03:49 (5x4), 1:1 – Воронков (Дербенёв, Севостьянов) – 06:56 (5x5), 1:2 – Мансуров (Шадрин, Киселёв) – 37:51 (5x5), 2:2 – Голещихин (Севостьянов) – 39:38 (5x5), 3:2 – Павленко (Белоцкий, Севостьянов) – 63:02 (5x5)

«Алмаз» разгромно проиграл «Русским Витязям» — 1:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
1 : 6
1:1, 0:2, 0:3
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Хабаров (Орлов, Фёдоров) – 06:58 (5x5), 1:1 – Растворов (Гончаров, Епишин) – 17:32 (5x5), 1:2 – Ершов (Сергиевский, Кожемякин) – 22:47 (5x5), 1:3 – Ануфриев (Клисунов, Горохов) – 31:46 (5x5), 1:4 – Гаврилович (Варламов) – 40:46 (5x5), 1:5 – Гончаров (Пыленков, Ромаев) – 43:03 (4x5), 1:6 – Сергиевский – 58:13 (5x5)

Наконец, в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата МХЛ «Тайфун» нанёс поражение ХК «Рига» — 3:2. Это поражение стало для рижской команды третьим подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Тайфун
Приморский край
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
ХК Рига
Рига
1:0 – Никитин (Калинин, Алиев) – 17:40 (5x5), 2:0 – Тимофеев (Гончарук, Кузнецов) – 21:55 (5x5), 3:0 – Гершкович (Кузнецов, Ткачков) – 26:22 (5x5), 3:1 – Берзиньш (Калькис, Трасташенков) – 39:18 (5x5), 3:2 – Гринбергс (Калькис) – 45:15 (5x5)
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