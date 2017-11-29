Итоги дня МХЛ: пятая подряд победа «Авто» и другие результаты

Программа игрового дня 29 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги принёс следующие результаты.

«Авто» оказался сильнее «Белых Медведей» — 3:2 ОТ. Это пятая победа подряд.

«Алмаз» разгромно проиграл «Русским Витязям» — 1:6.

Наконец, в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата МХЛ «Тайфун» нанёс поражение ХК «Рига» — 3:2. Это поражение стало для рижской команды третьим подряд.